27 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Александр Погожев, , 19:28 — REGNUM В канун Нового года «Северокавказская федерация боевого самбо и рукопашного боя» провела дружеский турнир среди бойцов клуба. Старт мероприятию дал президент федерации Игорь Рамхен в роли боевого Деда Мороза.

Новогодний турнир по боевому самбо. Игорь Рамхен в образе Деда Мороза Александр Погожев © ИА REGNUM

Новогодний турнир по боевому самбо. Разминка Александр Погожев © ИА REGNUM

Игорь Рамхен в образе Деда Мороза Александр Погожев © ИА REGNUM

Пока ребята разминались, антагонист Илья Попов в костюме черного Санты пытался помешать празднику и всячески препятствовал началу, но волшебный посох Деда Мороза вразумил черного антигероя и обратил на сторону добра.

Новогодний турнир по боевому самбо. Тренеры подготовили сюрприз для юных самбистов Александр Погожев © ИА REGNUM

Новогодний турнир по боевому самбо. Сцена борьбы добра и зла Александр Погожев © ИА REGNUM

Праздник стартовал под флагом клуба «Спарта», и ребята погрузились сначала в командные испытания, а затем по очереди выходили один на один помериться силами и продемонстрировать навыки в борьбе.

Новогодний турнир по боевому самбо. Подготовка к конкурсу «Перетягивание каната» Александр Погожев © ИА REGNUM

Новогодний турнир по боевому самбо. Подготовка к конкурсу «Перетягивание каната» Александр Погожев © ИА REGNUM

Перетягивание каната Александр Погожев © ИА REGNUM

«Отмечая Новый год, помните, что рядом находятся наши дети. Дети видят — дети повторяют. Вот поэтому я отмечаю Новый год трезво. Ведь всё, что я хочу вдохнуть в своих детей, я буду фанатично и самозабвенно делать сам. Трезвая семья, трезвое общество, трезвая страна», — говорит Игорь Рамхен.

Новогодний турнир по боевому самбо. Игорь Рамхен в образе Деда Мороза Александр Погожев © ИА REGNUM

Игорь с единомышленниками создал федерацию в августе 2010 года. Идея пришла незадолго до выхода на пенсию, и в течение нескольких лет он шел к ее реализации. Вся жизнь Игоря связана с боевым искусством. В 1977 году спортивная карьера маленького Игоря была уже определена. Его папа — Андрей Яковлевич Рамхен — служил инструктором в спецподразделении ВМФ СССР. Папа с ранних лет привил все необходимые качества, которые являются фундаментом в становлении человека: уважение, верность, преданность делу, ответственность, внимательность, терпение и стремление постоянно развиваться.

В 1987 году Игорь приехал учиться в Ставропольский техникум, до армии тренировался у Ивана Тимофеевича Дудкина, и эти годы вспоминает с теплом и благодарностью. Навыки бойца пригодились не только во время срочной службы, но и во время службы в спецподразделениях МВД, где он находился на различных должностях рядового и начальствующего состава.

С выходом на пенсию в 2007 году Игорь задумался о дальнейшей карьере. Чаще всего люди с такими профессиональными навыками идут в телохранители, но Игорь давал Присягу и остается ей верен. Поэтому он выбрал путь наставника, а именно подготовку будущих защитников Отечества.

Новогодний турнир по боевому самбо Александр Погожев © ИА REGNUM

Новогодний турнир по боевому самбо. Борьба Александр Погожев © ИА REGNUM Новогодний турнир по боевому самбо. Удержание Александр Погожев © ИА REGNUM

Новогодний турнир по боевому самбо. Борьба Александр Погожев © ИА REGNUM

Сейчас в его клубе 4 зала по всему городу. Ребята разного социального положения записываются к нему на секцию. Есть трудные подростки, дети из неполных семей, и все они отлично ладят с ребятами, у которых жизнь сложилась более удачно.

Новогодний турнир по боевому самбо. Борьба Александр Погожев © ИА REGNUM

Новогодний турнир по боевому самбо. Борьба Александр Погожев © ИА REGNUM Новогодний турнир по боевому самбо. Борьба Александр Погожев © ИА REGNUM

Главные болельщики турнира — родители Александр Погожев © ИА REGNUM

Тренеры клуба руководствуются определенными правилами и считают, что воспитанием мальчика должен заниматься отец.

«Причем с самого рождения. Своего рождения, а не с рождения сына. Потому как воспитание в семье — это не нравоучения. Мальчик копирует образец поведения своего отца, а не его слова. У нас нет системы воспитания мужчин. Детские сады, школы, другие учебные заведения — практически везде преподают женщины. Мальчики вырастают, но не все становятся настоящими мужчинами, способными отстоять свою семью и страну», — говорит тренер Илья Попов.

Новогодний турнир по боевому самбо. Тренер сверяет список участников из своего клуба Александр Погожев © ИА REGNUM

В клубе неоспоримо мнение, что мужчина должен быть сильным. Это значит уметь принимать решения и брать на себя ответственность за их последствия. Принимать решение и нести ответственность — две стороны одной медали. Свобода— с одной стороны. Ограничение свободы — с другой. Поэтому свобода в клубе начинается с самоограничения.

«Лучшее — маме. Потому что она девочка. Затем коту — потому, что он беспомощен и зависит от нас. А затем уже нам с тобой. Потому что мы мужчины», — объясняет своим сыновьям и воспитанниками Игорь.

Судьи решают спорный вопрос Александр Погожев © ИА REGNUM

Ко всем детям в клубе относятся как к взрослым, но это не исключает права ребенка на ошибку. Ведь он исследует мир вокруг себя, исследует его границы.

«Нельзя наказывать мальчика за ошибки. Их нужно исправлять. Ему. Самому. Самостоятельно. Но с вашей подсказкой и помощью», — советует родителям Игорь Рамхен.

Церемония награждения победителей Александр Погожев © ИА REGNUM

Медали Александр Погожев © ИА REGNUM

Самбо является одним из самых бюджетных видов спорта для мальчика. Вся экипировка обходится не более десяти тысяч, можно даже уложиться в шесть тысяч. Все, что нужно, — это куртка-борцовка, шорты, поножи, капа, шлем, перчатки и обувь.

Именно поэтому на ковре все выглядят равными, разница проявляется лишь в ловкости и умении применить навыки, приобретенные на тренировках. Но перед Новым годом цели выявить лучшего не было. Конечно, были и счастливые улыбки победителей, и слезы проигравших, но все дружно поддерживали друг друга, радовались и переживали вместе. А после боя и награждения юных бойцов ждал сладкий стол.

Сладкий стол после награждения Александр Погожев © ИА REGNUM