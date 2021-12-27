Тюмень, 27 декабря 2021, 11:52 — REGNUM В Тюменской области за сутки обнаружено 285 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 декабря сообщает региональный оперштаб.
Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 288 случаев.
С начала пандемии в Тюменской области на 27 декабря подтвердили 89 005 случаев заражения коронавирусом, вылечились 76 952 тюменца, скончались 3328 (15 за последние сутки).
Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области за сутки выявили 291 заражённого коронавирусом