Тюмень, 27 декабря, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки обнаружено 285 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 288 случаев.

С начала пандемии в Тюменской области на 27 декабря подтвердили 89 005 случаев заражения коронавирусом, вылечились 76 952 тюменца, скончались 3328 (15 за последние сутки).