Москва, 27 декабря, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Мировые центральные банки продолжат вкладываться в золото до тех пор, пока не начнет быстро расти учетная ставка ФРС США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Елена Соколова. Так она прокомментировала информацию о том, что мировые центробанки повысили долю золота в своих активах до рекордных показателей из-за недоверия к доллару.

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«Недоверие связано с ростом инфляции в США, поэтому инвесторы выбирают на это время альтернативу в виде золота в надежде, что рост цен на него будет выше роста инфляции в условиях до сих пор продолжающейся либеральной политики ФРС по процентным ставкам, — сказала Соколова. — Рост вложений в золото продолжится до того момента, пока не начнет быстро расти учетная ставка, и не подтянутся в след за ней все иные ставки, в том числе депозитные. Тогда появится некая альтернатива в виде депозитов».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, какую долю занимает золото в общей структуре международных резервов РФ.