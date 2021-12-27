Филадельфия, США, , 11:51 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 117:96.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, на счету которого дабл-дабл из 36 очков и 13 подборов. В составе «Вашингтона» разыгрывающий Спенсер Динвидди набрал 17 очков.

«Филадельфия» одержала 17-ю победу в 33 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице НБА. «Вашингтон» потерпел 16-е поражение в 33 играх и идут на 11-м месте.

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