Якутск, 27 декабря, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Якутия получит 1,05 млрд рублей на компенсацию затрат на тушение лесных пожаров. Контроль за тем, как будут тратиться эти средства, будет осуществлять Рослесхоз, соответствующий документ опубликован 27 декабря на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

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Всего средства на эти цели выделены пяти регионам. Якутия получит львиную долю суммы потому, что в ней сгорело больше всего лесов — более 8,8 млн га.

«Это серьёзная, а главное, непредусмотренная нагрузка на региональные бюджеты. Рассчитываем, что эти ассигнования помогут погасить кредиторскую задолженность, возникшую из-за непредвиденных расходов на тушение лесных пожаров», — констатировал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Доклад о расходовании средств федеральные органы власти ждут до 1 февраля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, от министерства финансов РФ ждут оплату своей работы 4 402 жителя Якутии, которые были задействованы летом на тушении лесных пожаров. Долг перед добровольцами составляет 184,4 млн рублей.