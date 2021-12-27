Сеул, 27 декабря, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провёл 27 декабря рабочую встречу с руководителями крупнейших отечественных промышленных компаний. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

По данным источников, на встрече присутствовали: вице-президент Samsung Electronics Ли Чжэ Ён, председатель SK Group Чхве Тхэ Вон, председатель Hyundai Motor Group Чон Ый Сон, председатель LG Group Ку Гван Мо, генеральный директор KT Ку Хён Мо и председатель POSCO Чхве Чжон У.

«Южная Корея смогла стать передовой страной, несмотря на небольшую территорию и отсутствие природных ресурсов. Это произошло благодаря человеческим ресурсам, — сказал Мун Чжэ Ин. — Образованные люди — это самое надёжное направление для инвестиций в бизнес».

Глава государства выразил признательность главам крупных компаний за их усилия по воспитанию талантливых сотрудников, призвав продолжать приём на работу молодёжи, несмотря на пандемию коронавируса.

Он также также акцентировал внимание на том, что ответственность за создание хороших рабочих мест в конечном итоге лежит на бизнесе.