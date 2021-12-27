Пекин, 27 декабря, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Согласно отчету China International Capital Corporation (CICC), потребительский спрос на продукцию автомобильной промышленности Китая, скорее всего, сохранит устойчивый рост в 2022 году, сообщает 26 декабря агентство Синьхуа.

Китайские автомобили Салон кроссовера Geely Icon

Ожидается, что продажи автомобилей в следующем году достигнут 27,22 млн единиц, что на 6,2% больше в годовом исчислении. В частности, объем оптовых продаж легковых автомобилей вырастет на 8,1% в годовом исчислении до 22,76 млн единиц. Ожидается, что продажи коммерческих автомобилей упадут на 2,2% до 4,46 млн единиц, говорится в отчете.

Продажи электрических велосипедов, вероятно, достигнут 54 млн единиц в следующем году, увеличившись на 14,9% по сравнению с 2021 годом. Напомним, что ранее Китайская ассоциация автопроизводителей дала прогноз продаж автомобилей в Китае на 5,4% за 2022 год.