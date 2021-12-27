Стокгольм, 27 декабря, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Текущей зимой будет вынесено как его уже окрестили журналисты «бракоразводное решение», которое может определить будущее развитие шведского спорта. Спор разразился после того, как представители Шведской футбольной ассоциации заявили о возможном выходе из Спортивной конфедерации Швеции, если та примет решение о введении 10-процентного потолка для распределения денег. Об этом 26 декабря сообщил телеканал SVT.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики Швеции

В настоящее время шведское спортивное движение находится в эпицентре битвы, отмеченной чрезвычайно жесткой поляризацией внутри. Речь идет о предложении Ассоциации триатлона на заседании Спортивной конфедерации Швеции этой весной о введении 10-процентного потолка при распределении денег. Если решение будет принято, то Шведская ассоциация футбола подпадет под ограничение финансирования.

«По нашим оценкам, мы потеряем около 20 миллионов шведских крон (2 млн евро — прим. ИА REGNUM)», — заявил в интервью SVT председатель Шведской ассоциации футбола Карл-Эрик Нильссон, отметив, что сумма была уже заложена в бюджет на проведение мероприятий в следующем году.