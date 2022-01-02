Москва, 2 января, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Подавляющее большинство жителей России (86%) во время новогодних каникул остаются на связи по рабочим вопросам: 73% — со всеми, кому могут понадобиться, еще 13% — с отдельными лицами (руководителями, некоторыми коллегами, партнерами, клиентами), приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

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Не отвечает на рабочие звонки и сообщения во время новогодних каникул лишь один из девяти работающих российских граждан (11%). Работники высокой зарплатой чаще других коллег остаются на связи в нерабочую декаду января (92% среди опрошенных, зарабатывающих свыше 80 тыс. руб. в месяц).

Открытость сотрудников для решения рабочих вопросов в праздники растет с возрастом: в целом россияне старше 45 чаще, чем респонденты до 34 лет, остаются на связи с работодателем — 88% против 82% соответственно.

Опрос проведен 10−22 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 388 населенных пунктах.

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