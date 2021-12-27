Пекин, , 11:45 — REGNUM Компания Mercedes-Benz (China) Automotive Sales Co. начала отзывать некоторые импортные автомобили с китайского рынка по соображениям безопасности, сообщает агентство по надзору за качеством в стране, передает 25 декабря агентство Синьхуа.

Отзыв, начавшийся 22 декабря, затронет семь импортированных внедорожников GLE и внедорожников GLS, произведенных в период с 9 февраля 2020 года по 2 июня 2020 года, и 149 импортированных автомобилей CLS, E — Class, внедорожников GLC и S — Class, произведенных в период с 4 августа 2020 года по 27 августа 2020 года, согласно заявлению, опубликованному Государственным управлением по регулированию рынка.

Бракованные автомобили, произведенные в период с 9 февраля 2020 года по 2 июня 2020 года, потенциально оснащены дефектными сиденьями, что может увеличить риск травм пассажиров в случае аварии, говорится в сообщении администрации.

У тех автомобилей, которые были произведены в период с 4 августа 2020 года по 27 августа 2020 года, неисправны датчики бокового удара, что может привести к задержке активации удерживающих систем в случае бокового удара, снижая их сдерживающий эффект и увеличивая риск получения травм пассажирами транспортного средства, говорится в заявлении. Производитель автомобилей класса люкс пообещал бесплатно осмотреть и починить неисправные детали. x