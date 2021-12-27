Ташкент, 27 декабря 2021, 11:45 — REGNUM Жители Узбекистана за 11 месяцев 2021 года импортировали 23 155 иномарок на 502 миллиона долларов. Об этом сообщает Подробно. уз со ссылкой на данные Госкомстата Узбекистана.
«Объемы импорта снизились на 179 автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом узбекистанцы завозили автомобили из 25 стран», — говорится в сообщении.
Первое место по импорту автомобилей в Узбекистан занял Китай — 6963 единиц, за которым с небольшим отрывом идет Южная Корея с 5630 автомобилей, Россия — 4167, Казахстан — 3731, Польша — 1204, США — 479, Литва — 427, Таиланд — 250, Германия — 103, Япония — 88.
«Кроме того, в страну было завезено 689 электромобилей. Их импорт, по сравнению с прошлым годом, увеличился более чем в семь раз», — говорится в публикации.