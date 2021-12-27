Ташкент, 27 декабря, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Жители Узбекистана за 11 месяцев 2021 года импортировали 23 155 иномарок на 502 миллиона долларов. Об этом сообщает Подробно. уз со ссылкой на данные Госкомстата Узбекистана.

В автомобиле

«Объемы импорта снизились на 179 автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом узбекистанцы завозили автомобили из 25 стран», — говорится в сообщении.

Первое место по импорту автомобилей в Узбекистан занял Китай — 6963 единиц, за которым с небольшим отрывом идет Южная Корея с 5630 автомобилей, Россия — 4167, Казахстан — 3731, Польша — 1204, США — 479, Литва — 427, Таиланд — 250, Германия — 103, Япония — 88.

«Кроме того, в страну было завезено 689 электромобилей. Их импорт, по сравнению с прошлым годом, увеличился более чем в семь раз», — говорится в публикации.