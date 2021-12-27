* запрещённая в России организация

Кабул, 27 декабря, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока правительства, возглавляемого «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выпустило письмо, в котором говорится, что все парикмахеры должны следовать установлениям пророка при бритье бород клиентов.

Мирные жители Афганистана

В письме, направленном администрациям провинций, говорится, что бритье бороды — это традиция, и мусульмане должны ей следовать, сообщает «8 Собх».

В письме содержится предупреждение, что представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при выполнении этого приказа должны придерживаться хороших манер и мягкого обращения с людьми.

Министерство также издало распоряжение, согласно которому водителям легковых автомобилей предписывается возить только женщин в хиджабе и со «спутником-махрамом».

В приказе говорится, что водители не должны включать музыку, останавливаться для совершения намаза в час молитвы, не брать женщин без «махрама» в дальние поездки и воздерживаться от употребления наркотиков.