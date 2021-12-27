Санкт-Петербург, 27 декабря, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Петербургский юрист Игорь Мирзоев, который подал иск на Деда Мороза из Великого Устюга, отозвал свой иск после того, как президент РФ Владимир Путин заявил, что готов лично стать адвокатом ответчика. Об этом 27 декабря сообщил сам юрист.

Vk.com/new_mirzoev Юрист Игорь Мирзоев

«За то время, пока исковое заявление шло до суда, многое изменилось. За Деда Мороза вступился сам президент! И сказал, что будет его личным адвокатом. Я, хорошенько подумав, решил, что хочу сделать президенту новогодний подарок в виде выигранного им дела. А то есть решил отказаться от иска и избавить Деда Мороза от судебных тяжб», — добавил Мирзоев.

Вместе с тем юрист отметил, что ждет встречи с президентом, так как приготовил ему ещё один подарок.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что юрист требовал от АО «Дед Мороз» подарки за 23 года и 10 млн рублей за моральный ущерб. Во время ежегодной пресс-конференции об исковом заявлении стало известно президенту РФ, Владимир Путин заявил о готовности стать адвокатом сказочного персонажа и напомнил истцу, что «Дед Мороз дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам».