Тегеран, , 11:43 — REGNUM В южной части Ирана была зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,2. Об этом 27 декабря сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение Martin Luff

Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 59 км в северном направлении от города Бендер-Аббас, где проживает порядка 352 тыс. человек. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 км.

При этом информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4.