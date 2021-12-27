Архангельск, 27 декабря 2021, 11:42 — REGNUM В 2021 году на дорогах Архангельской области аварийность сократилась на 31,8%. Об этом со ссылкой на врио начальника регионального управления ГИБДД Николая Подшивалова сообщает пресс-служба регионального правительства.
По словам руководителя регионального управления ГИБДД, на 40% снизилось количество аварий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. Что касается пострадавших в них юных северян, то их также стало меньше — на 40%. Основными видами ДТП с пострадавшими стали столкновения транспортных средств, наезд на пешехода и съезд с дороги.
Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Марат Хуснуллин призвал снизить допустимый уровень алкоголя в крови водителей.