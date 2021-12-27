Архангельск, 27 декабря, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В 2021 году на дорогах Архангельской области аварийность сократилась на 31,8%. Об этом со ссылкой на врио начальника регионального управления ГИБДД Николая Подшивалова сообщает пресс-служба регионального правительства.

(сс) takahiro taguchi За рулем

«С января по ноябрь произошло 775 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 79 человек погибли, еще 956 получили различные травмы, — сообщил Подшивалов. — В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число аварий и раненных в них людей снизилось более, чем на 30%, а число погибших в ДТП — на 13%».

По словам руководителя регионального управления ГИБДД, на 40% снизилось количество аварий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. Что касается пострадавших в них юных северян, то их также стало меньше — на 40%. Основными видами ДТП с пострадавшими стали столкновения транспортных средств, наезд на пешехода и съезд с дороги.

«Но при сокращении общего количества дорожных аварий удельный вес «пьяных» происшествий по области составил почти 18 процентов — почти каждое пятое ДТП. Это говорит о том, что профилактическую работу в этом направлении нужно усилить», — добавил Подшивалов.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Марат Хуснуллинпризвал снизить допустимый уровень алкоголя в крови водителей.