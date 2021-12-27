Кемерово, , 11:40 — REGNUM В Кемеровской области 18-летнего местного жителя признали виновным в насильственных преступлениях сексуального характера против десятилетней девочки. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, молодой человек вёл переписку с ребёнком в соцсети. Зная, что ей едва исполнилось десять лет, подсудимый отправлял девочке свои фотографии интимного характера. После разоблачения юноша признал свою вину.

«Установлено, что каких-либо психических заболеваний он не имеет и полностью отдавал отчёт своим действиям. По переписке проведены лингвистические исследования. Результаты показали, что она имеет признаки сексуальной направленности», — отметили в управлении.

В результате суд признал подсудимого виновным и приговорил к шести годам колонии строгого режима.