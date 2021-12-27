Краснодар, , 11:40 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 484 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 27 декабря. Сутками ранее сообщалось о 570 новых заразившихся жителях.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Краснодаре заболели 114 человек, в Сочи — 51, в Динском районе — 42, в Туапсинском — 25. В Новороссийске 16 положительных результатов, в Выселковском, Кавказском, Славянском и Тимашевском районах — по 15, в Анапе — 13, в Калининском, Новопокровском, Тихорецком районах — по 12. В Ейском и Темрюкском районах заразились по 11 жителей», — сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 116 975 случаев COVID-19, выздоровели 94 437 человек. Скончались за весь период 9 677 пациентов с коронавирусом, за последние сутки умерли 23 человека.

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В стационарах остаются 4 433 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них с подтвержденным диагнозом — 2 432 пациента. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 84 пациента, ещё пятеро — на ЭКМО.