Краснодар, 27 декабря 2021, 11:40 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 484 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 27 декабря. Сутками ранее сообщалось о 570 новых заразившихся жителях.
Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 116 975 случаев COVID-19, выздоровели 94 437 человек. Скончались за весь период 9 677 пациентов с коронавирусом, за последние сутки умерли 23 человека.
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В стационарах остаются 4 433 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них с подтвержденным диагнозом — 2 432 пациента. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 84 пациента, ещё пятеро — на ЭКМО.