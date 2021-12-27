Москва, , 11:40 — REGNUM В Москве с начала года сотрудники ГИБДД выявили более 130 тыс. нарушений, связанных с превышением норм тонировки стекол автомобиля. Об этом 27 декабря сообщает телеграм-канал столичного управления ГИБДД.

Тонировка

В ведомстве напомнили, что штраф за указанное нарушение оставляет 500 рублей. При этом инспектор вправе потребовать от водителя удалить тонировку со стекол автомобиля на месте. Если водитель не может этого сделать, что сотрудники ГИБДД выдают нарушителю требование, обязывающие устранить тонировку.

Если водитель проигнорировал и его, то в отношении нарушителя наступает административная ответственность по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».

Данное правонарушение предусматривает наложение административного штрафа в размере от 2 до 4 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, в обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ войдут несколько новых штрафов для водителей. Так, за неоднократный отказ остановить автомобиль по требованию ГИБДД во время преследования предусмотрен штраф в размере 40 тыс. рублей.

За езду в нетрезвом виде с ребенком в салоне полагается наказание в размере до 50 тыс. рублей и лишение прав.

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