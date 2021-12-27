Уфа, 27 декабря, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Новую поликлинику намерены открыть в 2022 году в Чекмагушевском районе Башкирии. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Admkrai.krasnodar.ru Поликлиника

Сообщается, что новое медучреждение строят в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». На его возведение было направлено около 400 млн рублей. Поликлинику соединили со старым зданием на уровне второго этажа при помощи тёплого перехода. В новом здании установили лифт и подъёмник для обеспечение доступа на все этажи для маломобильных жителей. Сообщается, что кабинеты для врачей, операционный блок, рентгенологическое отделение оснащены необходимым оборудованием. Здесь также будут функционировать отделение эндоскопии, клинико-диагностическая лаборатория, детское отделение и женская консультация. Около нового здания установили трансформаторную подстанцию и газовую котельную.

Отмечается, что за одну смену медучреждение смогут посетить 250 человек.

«Стройка началась в апреле прошлого года, а первых пациентов мы примем в марте 2022 года. Мы очень рады и с нетерпением ждем окончания строительства, чтобы приступить к работе в новых современных условиях», — приводит пресс-служба слова главного врача Чекмагушевской центральной районной больницы Алины Латыповой.

Глава Башкирии Радий Хабиров, который 26 декабря работал в Чекмагушевском районе, поручил оформить сведения о маршрутизации пациентов в едином для всех лечебных учреждений фирменном стиле.

«Мы постепенно унифицируем внутренний дизайн помещений, чтобы пациентам было удобно и они могли быстро ориентироваться в поликлинике. Чекмагушевцы ждали новую поликлинику с 1999 года. Как видите, мы постепенно «расшиваем» многие застаревшие проблемы, которые копились годами. К 1 марта 2022 года после прохождения лицензирования мы откроем эту поликлинику, а после подумаем, как модернизировать стационар», — приводит его слова пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе основные строительно-монтажные работы по возведению центра детской онкологии и гематологии намерены начать после нового года.