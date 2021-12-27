Хабаровск, 27 декабря, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Хабаровске сдали очередной долгострой — при содействии краевых властей застройщик ООО «Прайд ДВ» получил разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома по улице Лазо, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Долгострой

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Минстрой региона помог решить вопросы подключения к водо‑ и электроснабжению, правильно оформить земельные участки. Это позволило ускорить процедуру получения разрешения.

Строительство дома началось весной 2016 года и должно было завершиться ещё в 2018 году. Договоры заключены с 33 дольщиками, ключи от своих квартир они получат в течение двух месяцев. Всего в доме 56 квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке в 2022 году сдадут 640 квартир жилого комплекса «Life!» — губернатор Приморья Олег Кожемяко побывал на строительной площадке.