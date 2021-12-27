Анкара, 27 декабря, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Анкара предложила Еревану начать вести переговоры без участия посредников. Об этом 27 декабря сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года.

Mfa.gov.tr Мевлют Чавушоглу

«Армянская сторона предлагает проведение встречи спецпредставителей в Москве. Мы же выступаем за прямые контакты с Арменией без посредников», — заявил он.

Чавушоглу отметил, что надеется на конкретные шаги со стороны Армении, соответствующие позитивным заявлениям. Он высказался за то, чтобы представители двух государств оформили «дорожную карту диалога», которая поможет развитию контактов.

Напомним, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. С 1993 года Анкара закрыла со своей стороны турецко-армянскую границу в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Одним из условий нормализации отношений Анкара выдвигает отказ Еревана от политики признания геноцида армян в Турции.