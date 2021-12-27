27 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Россия 1997 года и Россия 2021 года – это совершенно разные по военному потенциалу страны. На декабрь 2021 года доля современного вооружения в силах общего назначения Вооружённых сил РФ достигла 71,2%, а в стратегических ядерных силах — 89,1%.

Владимир Васильев, , 13:23 — REGNUM Россия направила Соединённым Штатам и руководству НАТО предложения по гарантиям безопасности, которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных систем вооружений.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идёт о проектах двух документов: Договоре между Российской Федерацией и Соединёнными Штатам Америки о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств — членов организации Североатлантического договора. Они размещены в открытом доступе на сайте Министерства иностранных дел РФ.

На этот шаг Москвы пошли отклики не только от официальных лиц, но со стороны аналитических кругов на Западе. В ежедневном американском консервативном интернет-издании American Thinker 20 декабря 2021 года появилась статья под названием «Украина, НАТО и самая роковая ошибка американской политики».

В публикации даётся оценка продвижению НАТО на восток с позиции России: «Эта экспансия может рассматриваться из Москвы только как стратегия окружения России и превращения её соседей во враждебные страны. Пока Россия была экономически и в военном отношении слаба, этот процесс шёл безостановочно». Напомню, что на данный момент в Североатлантический альянс входят 30 государств, а на момент воссоединения Германии, на 3 октября 1990 года, их было 16.

Саммит НАТО в Брусселе. 2021 Tccb.gov.tr

American Thinker также вспоминает, как Джордж Кеннан, американский дипломат и автор концепции «Холодной войны» и курса на «сдерживание» Советского Союза, на страницах газеты The New York Times 5 февраля 1997 года предупреждал об опасности американской политики по расширению НАТО.

Джордж Кеннан, комментируя решение 1996 года расширить Североатлантический альянс до границ России, заявил следующее: «Здесь на карту поставлено нечто чрезвычайно важное. И, возможно, ещё не поздно высказать мнение, которое, я полагаю, принадлежит не только мне одному, но и ряду других людей, обладающих обширным и в большинстве случаев более свежим опытом в российских делах. Точка зрения, прямо заявленная, состоит в том, что расширение НАТО было бы самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны.

Можно ожидать, что такое решение усилит националистические, антизападные и милитаристские тенденции в российском общественном мнении; окажет негативное влияние на развитие российской демократии; восстановит атмосферу холодной войны в отношениях между Востоком и Западом и подтолкнет российскую внешнюю политику в направлениях, которые нам решительно не нравятся».

Читая Кеннана, надо учитывать тот факт, что Россия 1997 года и Россия 2021 года — это совершенно разные по военному потенциалу страны. На декабрь 2021 года доля современного вооружения в силах общего назначения Вооружённых сил РФ достигла 71,2%, а в стратегических ядерных силах — 89,1%. Россия понимает, что ни США, ни НАТО не пойдут с ней на крупномасштабный вооружённый конфликт, так как в нём не будет победителей.

Издание American Thinker предлагает администрации Джо Байдена понять логику российской внешней политики: «Русская земля, простирающаяся по всей Европе и Азии в девяти часовых поясах, населенная лишь немногим менее 150 миллионами человек, может защитить себя только за счёт наличия буферной зоны между Россией и потенциальными противниками».

В принципе, об этом же говорят тексты Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатам Америки о гарантиях безопасности и Соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств — членов организации Североатлантического договора.

Кстати, American Thinker высоко оценивает шансы России положить конец продвижению НАТО и провести красную черту по Украине: «В военном отношении президент Байден уже бросил Украину под автобус, когда исключил военное вмешательство НАТО. Но даже если Байден передумает, страны НАТО, которые понизили свой военный потенциал, не идут ни в какое сравнение с российской армией. Если Путин отдаст приказ о вторжении, российские танки будут в Киеве менее чем через 24 часа».

Солдаты НАТО Michał Zieliński

Москва уверена, что Запад будет вынужден пойти навстречу российским пожеланиям. Это, естественно, произойдёт не сразу, но произойдёт обязательно. Ибо России отступать некуда: с таким серьёзным вызовом в сфере национальной безопасности страна сталкивается впервые с момента распада СССР. Для достижения договорённостей России, скорее всего, придётся продемонстрировать США и НАТО возможный военно-технический ответ.

Таким образом, статус-кво будет установлено после витка напряжённости. Эксперты и официальные лица уже дали ему название — «Карибский кризис — 2».

В то же время надо учитывать риск, которого не было во времена Карибского кризиса 1962 года. Нынешняя ситуация осложняется деградацией значительной части западной элиты. Как пишет Андрей Фурсов: «Ряд персонажей … просто невозможно представить наверху административно-управленческой пирамиды Запада 1950−1980-х годов. Налицо явная деградация».

Встаёт вопрос адекватности лиц, принимающих решения на Западе, и их способности оценивать потенциальные последствия. Поэтому базовый сценарий «Карибского кризиса — 2» может отличаться от базового сценария Карибского кризиса 1962 года.