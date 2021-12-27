Владимир Васильев, 27 декабря 2021, 13:23 — REGNUM Россия направила Соединённым Штатам и руководству НАТО предложения по гарантиям безопасности, которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных систем вооружений.
Речь идёт о проектах двух документов: Договоре между Российской Федерацией и Соединёнными Штатам Америки о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств — членов организации Североатлантического договора. Они размещены в открытом доступе на сайте Министерства иностранных дел РФ.
На этот шаг Москвы пошли отклики не только от официальных лиц, но со стороны аналитических кругов на Западе. В ежедневном американском консервативном интернет-издании American Thinker 20 декабря 2021 года появилась статья под названием «Украина, НАТО и самая роковая ошибка американской политики».
В публикации даётся оценка продвижению НАТО на восток с позиции России: «Эта экспансия может рассматриваться из Москвы только как стратегия окружения России и превращения её соседей во враждебные страны. Пока Россия была экономически и в военном отношении слаба, этот процесс шёл безостановочно». Напомню, что на данный момент в Североатлантический альянс входят 30 государств, а на момент воссоединения Германии, на 3 октября 1990 года, их было 16.
American Thinker также вспоминает, как Джордж Кеннан, американский дипломат и автор концепции «Холодной войны» и курса на «сдерживание» Советского Союза, на страницах газеты The New York Times 5 февраля 1997 года предупреждал об опасности американской политики по расширению НАТО.
Джордж Кеннан, комментируя решение 1996 года расширить Североатлантический альянс до границ России, заявил следующее: «Здесь на карту поставлено нечто чрезвычайно важное. И, возможно, ещё не поздно высказать мнение, которое, я полагаю, принадлежит не только мне одному, но и ряду других людей, обладающих обширным и в большинстве случаев более свежим опытом в российских делах. Точка зрения, прямо заявленная, состоит в том, что расширение НАТО было бы самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны.
Можно ожидать, что такое решение усилит националистические, антизападные и милитаристские тенденции в российском общественном мнении; окажет негативное влияние на развитие российской демократии; восстановит атмосферу холодной войны в отношениях между Востоком и Западом и подтолкнет российскую внешнюю политику в направлениях, которые нам решительно не нравятся».
Читая Кеннана, надо учитывать тот факт, что Россия 1997 года и Россия 2021 года — это совершенно разные по военному потенциалу страны. На декабрь 2021 года доля современного вооружения в силах общего назначения Вооружённых сил РФ достигла 71,2%, а в стратегических ядерных силах — 89,1%. Россия понимает, что ни США, ни НАТО не пойдут с ней на крупномасштабный вооружённый конфликт, так как в нём не будет победителей.
Издание American Thinker предлагает администрации Джо Байдена понять логику российской внешней политики: «Русская земля, простирающаяся по всей Европе и Азии в девяти часовых поясах, населенная лишь немногим менее 150 миллионами человек, может защитить себя только за счёт наличия буферной зоны между Россией и потенциальными противниками».
В принципе, об этом же говорят тексты Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатам Америки о гарантиях безопасности и Соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств — членов организации Североатлантического договора.
Кстати, American Thinker высоко оценивает шансы России положить конец продвижению НАТО и провести красную черту по Украине: «В военном отношении президент Байден уже бросил Украину под автобус, когда исключил военное вмешательство НАТО. Но даже если Байден передумает, страны НАТО, которые понизили свой военный потенциал, не идут ни в какое сравнение с российской армией. Если Путин отдаст приказ о вторжении, российские танки будут в Киеве менее чем через 24 часа».
Москва уверена, что Запад будет вынужден пойти навстречу российским пожеланиям. Это, естественно, произойдёт не сразу, но произойдёт обязательно. Ибо России отступать некуда: с таким серьёзным вызовом в сфере национальной безопасности страна сталкивается впервые с момента распада СССР. Для достижения договорённостей России, скорее всего, придётся продемонстрировать США и НАТО возможный военно-технический ответ.
Таким образом, статус-кво будет установлено после витка напряжённости. Эксперты и официальные лица уже дали ему название — «Карибский кризис — 2».
В то же время надо учитывать риск, которого не было во времена Карибского кризиса 1962 года. Нынешняя ситуация осложняется деградацией значительной части западной элиты. Как пишет Андрей Фурсов: «Ряд персонажей … просто невозможно представить наверху административно-управленческой пирамиды Запада 1950−1980-х годов. Налицо явная деградация».
Встаёт вопрос адекватности лиц, принимающих решения на Западе, и их способности оценивать потенциальные последствия. Поэтому базовый сценарий «Карибского кризиса — 2» может отличаться от базового сценария Карибского кризиса 1962 года.