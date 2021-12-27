Москва, , 11:38 — REGNUM Во время новогодних каникул большинство работающих жителей России (86%) остаются на связи по рабочим вопросам: 73% — со всеми коллегами, 3% — только с руководителями или клиентами, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Телефонный звонок Kai Chan Vong

Чаще других остаются на связи во время новогодних каникул сотрудники компаний с зарплатой свыше 80 тыс. руб. в месяц (92%), а также работники старше 45 лет, чем респонденты до 34 лет — 88% против 82%.

Не отвечают на рабочие звонки или сообщения в новогодние праздники только 11% работников. Опрос показал, что готовность работников к деловому общению в новогодние каникулы ниже, чем во время отпуска: сказывается усталость, массовость праздника и настрой на отдых.

Опрос проведен 10−22 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 388 населенных пунктах.