Пенза, 27 декабря, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В результате пожара, произошедшего вечером 26 декабря в Пензе, погибли мужчина и женщина. По информации ГУ МЧС России по Пензенской области, о возгорании сообщили около 21:00 (мск).

(сс) Dieter_G Пожар

Пожар произошел в частном трёхквартирном жилом доме по первому Осоавиахимовскому проезду.

Огнем уничтожена крыша здания, выгорели внутренние постройки на площади 30 кв. метров. передает «Пенза-информ». В результате пожара погибли женщина 1979 года рождения и мужчина 1976 года рождения. Причины возгорания устанавливаются.

К ликвидации пожара привлекались 33 человека и шесть единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Каменка Пензенской области ночью 10 ноября при пожаре в деревянном доме погибли две женщины и один мужчина.

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