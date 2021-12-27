Санкт-Петербург, 27 декабря, 2021, 11:46 — ИА Регнум. С 1 января 2022 года все общественные туалеты Санкт-Петербурга, находящиеся в ведении петербургского Водоканала, прекратят взимать плату с посетителей. Пока она составляет 30 рублей с человека, кроме льготных категорий, которые и сейчас имеют право на бесплатное пользование.

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«Возмещение затрат на эксплуатацию туалетов предусмотрено за счет бюджетных ассигнований Санкт-Петербурга», — сообщили 27 декабря в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению. Эти ассигнования будут увеличены, чтобы сделать туалеты бесплатными для населения.

В комитете отметили, что в общественных туалетах останется дежурный персонал Водоканала. Он будет следить за порядком, оказывать помощь при посещении туалетов маломобильными гражданам. А также обеспечит соблюдение санитарных норм и правил.

В настоящее время в ведении Водоканала Петербурга находится 651 общественный туалет: 214 стационарных туалетов; 91 сетевой модульный туалетов; 34 модульных туалета с накопительными емкостями для установки в садах и парках; 21 передвижной санитарно-гигиенический комплекс на базе автомобильного шасси; 291 передвижной туалет.