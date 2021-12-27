Душанбе, 27 декабря, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Власти города Душанбе в честь наступающего Нового года оказали материальную помощь и сделали подарки 11 тысячам нуждающимся жителям столицы. Об этом 27 декабря сообщает Азия-Плюс.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

По данным журналистов, помощь получили круглые сироты, инвалиды, престарелые и беспризорные, а также сотрудники столичного дорожно-эксплуатационного управления. В частности, воспитанникам школы-интерната для детей сирот №1, специальных школ-интернатов №2 и №3 были вручены теплая одежда, продукты питания, сладости и другие необходимые вещи.

Также помощь получили воспитанники специальной школы глухих, специальной круглосуточной школы для незрячих детей, детского дома №1 и другие.

«Для жителей и воспитанников вышеперечисленных социальных учреждений столицы было организовано праздничное меню и культурно-развлекательная программа в соответствии с правилами санитарии и гигиены», — говорится в публикации.