Санкт-Петербург, 27 декабря, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении пловчихи Виталины Симоновой, которая в международном аэропорту «Пулково» оскорбила полицейских, задерживавших ее тренера Александра Ильина за отказ надеть маску, ушло в суд. Об этом 27 декабря проинформировали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Instagram.com/vita_simonova/ Заслуженный тренер России Александр Ильин и пловчиха Виталина Симонова

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 22 ноября Симонова и Ильин, находясь в аэропорту «Пулково», не отреагировали на просьбу персонала надеть маски. В результате Ильина задержали, а его спутница снимала всё на камеру мобильного телефона и нелицеприятно высказывалась в адрес правоохранительных органов.

В отношении тренера было заведено административное дело за неповиновение, а на 29-летнюю спортсменку — уголовное дело, за публичное оскорбление представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей. Помимо оскорблений, по данным следствия, женщина также нанесла удар ногой по фуражке одного из полицейских, фуражка упала на пол.

«После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу», — добавили в ведомстве.

Отметим, что Симонова свою вину признала частично. По ее словам, оскорбительные фразы она выкрикивала не в адрес конкретных сотрудников полиции, а в целом по поводу сложившейся ситуации, так как, по ее мнению, полицейские действовали неправомерно.

Добавим, что несколькими днями ранее суд признал Ильина виновным и оштрафовал на 3 тыс. рублей. Симоновой же, в случае признания ее виновной судом, грозит штраф до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы до одного года.

Отметим, что после скандала пловчиха была уволена с должности спортсмена-инструктора Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва».