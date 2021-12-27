Ханты-Мансийск, , 11:36 — REGNUM В Югре за сутки на 27 декабря обнаружено 180 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 186.

Лидером по числу заражений в регионе является Сургут — 31 случай за сутки. С начала пандемии в ХМАО на 27 декабря подтвердили 95 213 случаев заражения коронавирусом, вылечились 88 537 человек, скончались 1958 (семеро за минувшие сутки).

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