В Югре за сутки коронавирус выявили у 180 человек
Ханты-Мансийск, 27 декабря, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 27 декабря обнаружено 180 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 186.
Лидером по числу заражений в регионе является Сургут — 31 случай за сутки. С начала пандемии в ХМАО на 27 декабря подтвердили 95 213 случаев заражения коронавирусом, вылечились 88 537 человек, скончались 1958 (семеро за минувшие сутки).