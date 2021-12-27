Киев, , 11:36 — REGNUM При обсуждении гарантий безопасности Североатлантическому альянсу следовало бы предъявить свои требования, в частности, потребовать от России не принимать новые страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Я думаю, что будут встречные требования у НАТО. Такие же, как были у Путина: по нерасширению блока [ОДКБ], по неразмещению оружия, отказ от каких-то средств вооружения», — пояснил Мураева.

Бывший парламентарий считает, что Вашингтон пойдёт на любую сделку с Россией, чтобы не допустить её союза с Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря МИД РФ опубликовало проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Россию в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток.

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Позднее президент России Владимир Путин заявил, что в случае отказа США и Североатлантического альянса дать гарантии безопасности ответ Российской Федерации может быть самым разным. Глава государства добавил, что конкретное решение будет зависеть от предложений российских военных экспертов. При этом он подчеркнул, что власти страны будут стремиться к достижению позитивных итогов по этому вопросу.