Москва, , 11:35 — REGNUM Московские и подмосковные пенсионеры получат пенсию за январь 2022 года 29 и 30 декабря 2021 года. Об этом сообщает сайт Пенсионного фонда России.

В информации уточняется, что такая возможность у тех получателей пенсий, которым поступают начисления через кредитные организации. Как правило, средства приходят к ним на счёт с 1 по 9 число каждого месяца. Пенсии следующего месяца придут досрочно — 29 и 30 декабря.

При этом доставка пенсий при помощи отделений «Почты России» начнётся с 3 января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области изменён график доставки пенсий в предстоящие новогодние праздники через почтовые организации.

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