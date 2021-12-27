Москва, , 11:35 — REGNUM Активная вакцинация от коронавируса даёт свои результаты, но пандемия ещё не побеждена. Об этом 27 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

Валентина Матвиенко Council.gov.ru

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«Шла очень активная вакцинация нашего населения. Это дало свои результаты, они очевидны. Тем не менее, мы должны понимать, что пока ещё ковид мы не победили», — заявила Матвиенко.

«Я хочу поблагодарить всех тех граждан, кто привился, проявил свою ответственность, и всё-таки обратиться с просьбой к тем, кто ещё этого не сделал. Мы должны достичь коллективного иммунитета. Для этого нужна стопроцентная вакцинация наших граждан», — указала она.