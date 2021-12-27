Москва, , 11:34 — REGNUM Либо наши белорусские товарищи не понимают, что происходит, либо и у них, и у российских силовиков продолжает работать старая парадигма мышления: нам надо с Западом сотрудничать несмотря ни на что, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 27 декабря, комментируя высказывания генсека ОДКБ Станислава Зася.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Зась заявил, что «по ряду направлений», включая борьбу с незаконным оборотом наркотиков и противодействие терроризму, сотрудничество ОДКБ и НАТО пошло бы на пользу «обеим сторонам».

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« Заявление, с которым выступил сегодня генеральный секретарь ОДКБ, говорит о том, что либо наши белорусские товарищи не понимают, что происходит, либо и у них, и у российских силовиков, представленных в ОДКБ, продолжает работать старая парадигма мышления: нам надо с Западом сотрудничать несмотря ни на что и хотя бы в чём-то. Хватит уже таких благостных демонстраций миролюбия!

Страны НАТО давят на нас со всех сторон, угрожают, дестабилизируют внутреннее положение и в России, и в Белоруссии, называют враждебным государством, да и рассматривают в качестве такового, накапливают войска на наших границах, а в ОДКБ продолжают твердить о «возможностях сотрудничества»!

Область, о которой идёт речь, — незаконный оборот наркотиков и противодействие терроризму — может показаться, скажем так, «нейтральной» и подходящей для сотрудничества только на первый взгляд и только человеку, который не хочет видеть, что и одно, и другое используется нашими противниками из НАТО для борьбы против России и её союзников.