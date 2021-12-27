Оренбург, , 11:32 — REGNUM В Оренбургской области скончалась руководитель региональной Общественной палаты Александра Иванова. Об этом сообщили журналистам представители общественного органа.

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Дарья Антонова © ИА REGNUM

В пресс-службе регионального правительства добавили, что смерть наступила ночью 27 декабря. Женщине было 75 лет.

Иванова прошла трудовой путь от учительницы истории до замглавы администрации Оренбургской области по социальной политике. Этот пост она занимала в 1990-х годах. А в последние годы жизни она руководила Общественной палатой.