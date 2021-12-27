Джакарта, , 11:31 — REGNUM Период экстренного реагирования на извержение вулкана Семеру в Индонезии завершился, сообщает CNN Indonesia.

Вулкан Семеру M. Rietze

По данным командного пункта, в связи с извержением Семеру пострадало 1027 домов. Свои дома покинули 9417 человек.

На сегодняшний день число погибших в результате извержения вулкана Семеру увеличилось до 51 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4.

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