В Индонезии завершился период реагирования на извержение вулкана Семеру
Джакарта, 27 декабря, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Период экстренного реагирования на извержение вулкана Семеру в Индонезии завершился, сообщает CNN Indonesia.
M. Rietze
Вулкан Семеру
По данным командного пункта, в связи с извержением Семеру пострадало 1027 домов. Свои дома покинули 9417 человек.
На сегодняшний день число погибших в результате извержения вулкана Семеру увеличилось до 51 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4.