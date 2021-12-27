Джакарта, 27 декабря, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Период экстренного реагирования на извержение вулкана Семеру в Индонезии завершился, сообщает CNN Indonesia.

M. Rietze Вулкан Семеру

По данным командного пункта, в связи с извержением Семеру пострадало 1027 домов. Свои дома покинули 9417 человек.

На сегодняшний день число погибших в результате извержения вулкана Семеру увеличилось до 51 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4.