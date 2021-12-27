Москва, 27 декабря, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Неполадки в работе социальной сети «ВКонтакте» зафиксированы на территории России. Это 27 декабря следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Incocenter.ru «ВКонтакте»

Уточняется, что 58% пользователей сообщают о неполадках в работе сайта соцсети, 24% — о сбоях в работе приложения и еще 18% — жалуются на проблемы с выгрузкой.

Также указывается, что о сбоях в работе указанной соцсети сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других российских городов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря стало известно, что сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok стал самым популярным сайтом в мире в 2021-м году.