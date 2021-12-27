Кишинёв, 27 декабря, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон попросил перенести его допрос в Генпрокуратуре, назначенный на 27 декабря. Об этом РИА Новости сообщила глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Марианна Керпек.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Игорь Додон обратился к нам через своего адвоката и попросил перенести дату слушаний», — сказала представитель ведомства журналистам.

Она сообщила, что теперь экс-президента ожидают на допрос 29 декабря в 11:00 по местному времени (12:00 мск). Дело касается хищений бюджетных средств при закупках электроэнергии через компанию Energocom.

Напомним, ранее следователи установили, что руководство Energocom в ходе сговора с должностными лицами минэкономики Молдавии и Национального агентства по регулированию в энергетике совершали хищение государственных средств за счет необоснованного увеличения закупочной цены. Убытки от этой деятельности оцениваются в размере около $12 млн. Додон в тот период занимал пост первого вице-премьера республики.