Якутск, , 11:35 — REGNUM За сутки в Якутии заболели коронавирусом ещё 100 человек, в том числе 24 ребёнка. 74 из 76 заразившихся не были вакцинированы от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря в пресс-службе правительства республики.

Тест на COVID-19 Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам заместителя председателя правительства региона Ольги Балабкиной, в ковидных госпиталях региона лечатся 745 якутян, 75 из них в тяжёлом состоянии, 11 — в крайне тяжёлом. Количество пациентов, которым необходимо лечение в стационаре, сокращается. Сложная обстановка с распространением COVID-19 сохраняется в Нерюнгринском, Алданском и Сунтарском районах.

«В отделениях реанимации города Якутска, Мегино-Кангаласского и Мирнинского районов врачи борются за жизнь 11 крайне тяжёлых больных. Все крайне тяжёлые больные являются непривитыми», — подчеркнула Ольга Балабкина.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Амурской области стали заболевать коронавирусом на 2,8% реже по сравнению с предыдущей неделей. В основном заражаются невакцинированные — 91,6%.