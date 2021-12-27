София, , 11:24 — REGNUM Подозреваемому в угоне автомобиля бывшего президента Болгарии Росена Плевнелиева жителю Софии грозит до двух лет тюремного заключения. Об этом 27 декабря сообщило Болгарское телевидение.

Суд

По некоторым данным, мужчина был задержан на окраине болгарской столицы при попытке продать украденный внедорожник неизвестным покупателям.

Ведется следствие. В ходе предварительных допросов задержанный дал признательные показания, заявив о том, что он действовал в составе организованной группы. Поиски других причастных к преступлению лиц продолжаются.

Напомним, автомашина Р. Плевнелиева была похищена 21 декабря нынешнего года с парковки у супермаркета на окраине Софии. К поискам элитного внедорожника были подключены силы местной полиции, а также спецслужбы Республики Болгария.

Росен Плевнелиев возглавлял Болгарию в 2012—2017 годах. В настоящее время он занимается предпринимательской деятельностью.