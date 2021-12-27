* запрещённая в России организация

Кабул, 27 декабря, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Абдул Салам Ханафи, заместитель премьер-министра правительства, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на встрече с одним из бизнесменов заявил о предоставлении гарантий безопасности отечественных и иностранных бизнесменов и облегчении условий для инвестиций в Афганистан. Заместитель премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сделал это заявление 26 декабря на встрече с бизнесменом Санзаром Каркаром, сообщил представитель политического офиса «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре Наим Вардак в Твиттере.

Pixabay.com Флаг Афганистана

По словам Вардака, заместитель главы правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также рассказал о POS-системе и возможностях использования цифровых денег в стране, пишет «8 Собх».

Относительно безопасности инвесторов официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что на прошлой неделе глава ассоциации обменников Западного Кабула был похищен неизвестными боевиками во время обмена денег и до сих пор числится пропавшим без вести.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль страну, большое количество отечественных и иностранных инвесторов покинули Афганистан. Некоторые бизнесмены страны в течение последних четырёх месяцев неоднократно говорили о безопасности и своих проблемах в банках.