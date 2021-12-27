Лиски, Воронежская область, 27 декабря, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Автомобиль столкнулся с поездом в Лискинском районе Воронежской области днём 26 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Грузовой поезд

Авария произошла около 13:15 на втором километре автодороги «Лиски — Давыдовка — Высокое — 2-я Пятилетка». По предварительным данным, водитель Mitsubishi Pajero выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора и столкнулся с грузовым поездом «2483 электровоз ВЛ80С № 972/926» под управлением 35-летнего жителя Тамбовской области.

Водитель автомобиля получил травмы, он госпитализирован. По факту аварии полиция проводит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в Алтайском крае под грузовой поезд попал автобус, в котором находились пассажиры.