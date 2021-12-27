Ставрополь, 27 декабря, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В сети появилось видео задержания сотрудниками ФСБ двух участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшие во вторжении в Дагестан в 1999 году. Видео опубликовал YouTube-канал РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Следователи совместно с сотрудниками ФСБ, МВД и при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих уроженцев Ставропольского края Каирбека Бакиева и Ильхана Канмурзаева», — сообщили ранее в СКР.

По данным следствия, задержанные в июле 1999 году по своей воле вступили в банду Шамиля Басаева и Хаттаба и участвовали в нападении на Ботлихский район Дагестана.

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