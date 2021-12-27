Белу-Оризонти, Бразилия, 27 декабря, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо выплатит долг клуба «Крузейро» перед ФИФА в размере € 7,7 млн. Об этом 27 декабря заявил президент клуба Сержио Сантос Родригес, сообщает Mundo Deportivo.

Fotos GOVBA Роналдо

Ранее Роналдо стал владельцем «Крузейро», купив 90% акций клуба за €62,5 млн.

«Роналдо выплатит долг. Теоретически он принадлежит ассоциации, но должен быть выплачен, иначе не будет возможности играть», — сказал Родригес.

Напомним, «Крузейро» является первым клубом Роналдо, за который он играл с 1993 по 1994 год. Также он выступал за ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс» и завершил карьеру в 2011 году. В 2018 году он стал владельцем испанского клуба «Вальядолид».