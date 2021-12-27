Ульяновск, , 11:21 — REGNUM В Ульяновской области сотрудника дорожно-патрульной службы подозревают в получении взятки. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Под подозрение попал инспектор ДПС ГИБДД по Ульяновской области. По данным правоохранителей, 26 декабря 2021 года сотрудник полиции получил 30 тыс. рублей взятки от жителя Карсунского района.

«[Средства переданы] за несоставление протокола об административном правонарушении за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Детали происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из школ. Её подозревают в получении взятки.

Читайте также: Директора ульяновской школы подозревают во взяточничестве