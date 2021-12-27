Ульяновск, 27 декабря, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Ульяновской области сотрудника дорожно-патрульной службы подозревают в получении взятки. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Под подозрение попал инспектор ДПС ГИБДД по Ульяновской области. По данным правоохранителей, 26 декабря 2021 года сотрудник полиции получил 30 тыс. рублей взятки от жителя Карсунского района.

«[Средства переданы] за несоставление протокола об административном правонарушении за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Детали происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из школ. Её подозревают в получении взятки.

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