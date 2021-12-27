Мурманск, , 11:20 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назначил на должность своего советника экс-министра образования региона Анну Головину, сообщает пресс-служба правительства.

Анна Головина Gov-murman.ru

«Анна Головина будет отвечать за совершенствование работы регионального исполкома партии «Единая Россия», отделений партии на местах, переформатирование работы общественных приёмных и другие вопросы внутриполитического блока», — подчеркнул губернатор.

Анна Головина — кандидат педагогических наук, в течение десяти лет работала на разных должностях в органах власти Чувашской республики. В 2020 году занимала пост министра образования и науки Мурманской области.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Анна Головина была назначена на пост министра образования Мурманской области в феврале 2020 года. В марте на нееобрушились с критикойподписчики в соцсетях — людей удивили орфографические и пунктуационные ошибки чиновницы. В сентябре 2020 года Головина покинула пост министра.